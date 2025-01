Os destaques do Grêmio no jogo-treino contra o São José

O Grêmio venceu o São José por 2 a 1 em jogo-treino realizado na tarde desta segunda-feira (13), no CT Luiz Carvalho. Mais do que o placar, a atividade serviu para observações do técnico Gustavo Quinteros e sua comissão.

Do time que iniciou a partida, Cristaldo foi um dos atletas que mais chamou atenção do lado do Grêmio. O meia construiu a jogada do primeiro gol do Tricolor. Ao cruzar a bola para a área, Villasanti empurraria para dentro, mas, antes, houve um toque do defensor do São José, que acabou marcando contra.