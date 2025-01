Quem é Arboleda, zagueiro do São Paulo pretendido pelo Grêmio

Arboleda está no São Paulo desde 2017. Rubens Chiri / São Paulo FC

Desarmes pelo chão, jogada aérea e velocidade. Essas são algumas características do zagueiro Robert Arboleda, que interessa ao Grêmio.

No São Paulo desde 2017, o equatoriano de 33 anos é o jogador mais longevo do atual elenco — 304 jogos, 24 gols e seis assistências, com algumas lesões pelo caminho.

No último ano, Arboleda atuou em 51 partidas. Ele perdeu espaço na equipe titular após a ascensão de Alan Franco e a surpreendente fase de Sabino.

Estes dois nomes se sobressaíram no quesito da saída de bola, um dos pontos fracos do equatoriano. É o que disse Eduardo Affonso, setorista do São Paulo pela ESPN Brasil, em contato com Zero Hora.

— É rápido, joga pelos dois lados. São raríssimos os jogos que o São Paulo perdeu por uma falha (dele). Não é unânime, mas a torcida gosta — disse o jornalista.

O currículo de Arboleda conta com uma participação na Copa do Mundo 2022, pelo Equador, apesar de não ter entrado em nenhum jogo. Recentemente, não vem sendo convocado.

Quem é?

Nome: Robert Abel Arboleda Escobar

Robert Abel Arboleda Escobar Data de Nascimento: 22/10/1991 (33 anos)

22/10/1991 (33 anos) Posição: zagueiro

zagueiro Pé Preferencial : direito

: direito Clubes em que passou: Olmedo, Grecia, LDU de Loja e Universidad Catolica (todos do Equador); São Paulo.

Títulos de Arboleda

Paulistão (2021)

Copa do Brasil (2023)

Supercopa do Brasil (2024)

*Produção: Nikolas Mondadori