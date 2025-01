Neil Gaiman: revista detalha acusações de abuso sexual contra autor de "Sandman"

O escritor Neil Gaiman, 64 anos, está sendo acusado por pelo menos oito mulheres, de abuso sexual e comportamento predatório , segundo um dossiê divulgado pela revista Vulture. As acusações são feitas por antigas colaboradoras e fãs que teriam tido contato com o autor de Sandman ao longo de décadas.

Entre as mulheres que denunciaram Gaiman, duas afirmam ter prestado serviços ao autor — uma foi a babá do filho mais novo dele.

As demais seriam fãs que relataram ter sido alvo de violência sexual e emocional por parte do autor . Os primeiros casos teriam ocorrido em 1986, antes de Gaiman alcançar notoriedade, e se estenderiam até 2022.

Relatos de violência e coerção

Conforme a Vulture , as mulheres relataram episódios de relações sexuais violentas, dolorosas e sem consentimento . Elas também afirmaram ter sido forçadas a beijos e toques indesejados, sob constante chantagem emocional e profissional.

Os relatos indicam que o escritor usava sua posição de destaque para coagir as vítimas. A revista detalhou que as denúncias ganharam repercussão em junho de 2024, quando o podcast Master, da Tortoise Media, revelou as primeiras acusações.