Grêmio sonda situação de volante colombiano que atua na Argentina

Também no ano passado, disputou três jogos das Eliminatórias com a seleção colombiana . Entrou nos minutos finais da vitória sobre a Argentina e foi titular nas derrotas para Uruguai e Equador.

Mesmo com o monitoramento sobre Portilla, o Grêmio já tem um volante colombiano encaminhado. Gustavo Cuellar tinha um acordo com o Tricolor há alguns dias e agora conseguiu sua liberação junto ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Agora, com caminho livre, a direção gremista pretende finalizar as tratativas para anunciar o jogador.