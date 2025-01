Mais de 120 mortos em bombardeios perto da capital de Sudão, segundo socorristas

O "ataque indiscriminado" no oeste de Omdurman "matou 120 civis, de acordo com uma avaliação inicial", disse a rede, sem especificar quem foram os autores.

O conflito coloca o Exército, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, contra as Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares de seu ex-vice, o general Mohamed Hamdan Daglo.

O Exército regular e as forças das FAR foram acusados de crimes de guerra, principalmente de bombardeios indiscriminados em áreas povoadas.

A maior parte de Omdurman está sob o controle do Exército, enquanto as FAR controlam Cartum Norte (Bahri), do outro lado do Nilo, e também parte da região da Grande Cartum.