Odair Hellmann faz elogios e um alerta sobre Cuellar, alvo do Grêmio

Gustavo Cuellar é o principal alvo do Grêmio no mercado

Alvo do Grêmio, o volante Gustavo Cuellar, do Al-Shabab, da Arábia Saudita, é bastante elogiado pelo técnico Odair Hellmann. Hoje à frente do Al-Raed, o ex-técnico do Inter já enfrentou duas vezes o colombiano na liga saudita e destaca a qualidade técnica e a capacidade física do meio-campista. Porém, pondera que um eventual retorno ao Brasil necessitará de um tempo de adaptação.