Bet que tem parceria com o Grêmio obtém liminar para operar nacionalmente

Esportes da Sorte ainda não aparece na lista do Ministério da Fazenda. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A Esportes da Sorte, que tem parceria com o Grêmio, obteve liminar na Justiça do Distrito Federal nesta segunda-feira (13), para operar em território nacional. A casa de aposta ainda não aparece na lista do Ministério da Fazenda de bets regularizadas, mas afirma ter cumprido todos os ritos legais, incluindo o pagamento da outorga de R$ 30 milhões e a transição de domínio no site oficial da marca.

Em nota, "o Grupo Esportes da Sorte informa que está autorizado a operar pela licença 030/2024 da SPA/MF. A decisão corrobora que a empresa, desde o início, cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias".

Procurado pelo Estadão, o Ministério da Fazenda não comentou o assunto. Até a última sexta-feira, foi apurado que a documentação enviada pela Esportes da Sorte para a regularização no país ainda estava em análise.

O gabinete tem rejeitado a ideia de reabrir o prazo para que casas de aposta possam funcionar enquanto as solicitações de registro são analisadas, apesar do lobby do setor nos bastidores. Na primeira divisão, a casa de aposta também é a patrocinadora máster do Corinthians, Bahia e Ceará, e tem parceria com o Tricolor.

Apesar do imbróglio, o Corinthians, por exemplo, manteve-se tranquilo quanto ao assunto e confiante na regularização da Esportes da Sorte. O departamento jurídico do clube manteve conversas com integrantes da marca nas últimas semanas e garantiu que o contrato está sendo cumprido normalmente.

O acordo do Corinthians com a Esportes da Sorte prevê pagamento de R$ 309 milhões por três anos, com metas que podem aumentar o valor. Parte do investimento aportado serve para bancar o salário de R$ 3 milhões do astro holandês Memphis Depay.

Em outubro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deliberou que apenas bets contempladas com licença do Ministério da Fazenda poderiam ter publicidade em competições nacionais. A única exceção era relativa às empresas autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), cuja licença caiu após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).