Em alta no UFC, gaúcho Vinícius "LokDog" crava sobre a próxima luta: "Vou bater no russo na casa dele"

Ex-campeão no UAE Warriors, gaúcho sonha com o título peso-galo do UFC. Júlio Halden / Arquivo Pessoal

Depois de nocautear Victor Madrigal no Dana White's Contender Series em setembro de 2023 e conquistar um contrato com o UFC, o gaúcho Vinícius "Lok Dog" segue enfileirando vitórias na maior organização de MMA do mundo.

Em sua estreia, em março de 2024 no UFC Apex, em Las Vegas, o lutador da Lomba do Pinheiro aplicou um nocaute brutal sobre Benardo Sopaj. Três meses depois, mais um triunfo, agora diante de Ricky Simón.

Em alta no Ultimate, o atleta da Sombra Team de Porto Alegre tem marcado o primeiro compromisso para 2025: enfrenta o russo Said Nurmagomedov em 1º de fevereiro, em Ríade, na Arábia Saudita.

Antes de viajar para o Oriente Médio, o atleta e seu treinador, Rafael Sombra, concederam entrevista exclusiva para Zero Hora. Confira os principais trechos:

No final de 2023 veio o contrato com UFC e ano passado duas vitórias contundentes pela organização. Tem como o ano de 2025 ser melhor?

"LokDog": Tenho umas metas dentro do UFC. Espero que eles continuem me dando os atletas mais difíceis, porque gosto do desafio. Quero lutar três vezes esse ano. E vou vencer essas três lutas. Se eu não lutar pelo cinturão em 2025, com certeza vai ser no primeiro semestre de 2026.

A tua próxima luta é contra o russo Said Nurmagomedov, um lutador bastante experiente. O que esse encontro significa pra tua carreira?

"LokDog": Estou aqui para provar que nós, brasileiros, podemos vencer os russos. Criou-se uma narrativa de que os brasileiros não podem fazer frente com eles, então ele (Said) vai ser o primeiro russo que vou vencer, e dentro da casa dele. E depois que eu vencer essa luta, tenho um nome específico (trata-se de Umar Nurmagomedov, número 2 do ranking peso-galo) que vou falar em breve, e ele vai cair também.

Sombra, como luta o adversário do Vinícius?

Rafael Sombra: É um cara perigoso. Freestyle, joga bem pé e no chão. Tem mais vitórias do que derrotas no UFC, mas ele nunca enfrentou um atleta agressivo que vai tirar o espaço dele. O Vinícius é esse cara.

Anteriormente tu dissestes que o Said vai lutar em casa. Mas podemos dizer que tu também vai lutar em casa, já que lutou muitos anos no Oriente Médio e foi campeão nos Emirados Árabes. Que tipo de recepção tu espera no teu retorno?

"LokDog": Já fui rei lá e quem foi rei nunca perde a coroa. Querendo ou não vou estar lutando no espaço dele, então sei que se a luta der empate e cair na mão do juiz, vão dar a vitória pra ele. Vai ser um nocaute com certeza, sou muito agressivo e sei que preciso vencer por nocaute.

A viagem para a Arábia Saudita está marcada para esta terça-feira (14). Como está se sentindo fisicamente e mentalmente?

"LokDog": Fiz um dos melhores campings da minha carreira. Tudo o que meu oponente vai fazer eu já estudei, então estou pronto. Lá na Arábia Saudita eu sou o Rei do Deserto e, mais uma vez, eu vou provar que sou o melhor. Eu vou bater no russo na casa dele