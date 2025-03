Exército do Sudão toma aeroporto de Cartum dos paramilitares

O Exército sudanês tomou o aeroporto de Cartum dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) nesta quarta-feira (26) e o "protegeu completamente", disse uma fonte militar à AFP.

De acordo com a fonte militar, que pediu anonimato, as tropas do Exército também "cercaram a área estratégica de Jebel Awliya", o último grande reduto mantido pelas FAR na região de Cartum, "pelo norte, sul e leste".

O Sudão está atolado em uma sangrenta guerra civil desde abril de 2023, um conflito que já deixou dezenas de milhares de mortos, de acordo com a ONU.

O confronto envolve o Exército, liderado pelo general Abdel Fatah al-Burhan, e os paramilitares das FAR liderados por seu ex-adjunto, general Mohamed Hamdan Daglo.

As Forças Armadas sudanesas lançaram uma "operação de limpeza" para expulsar os paramilitares da capital, após retomarem o palácio presidencial na sexta-feira.

As FAR têm mobilizado combatentes dentro do aeroporto, localizado a leste deste bairro governamental e comercial do centro de Cartum, desde o início da guerra.

O Exército também assumiu o controle de ambas as extremidades da ponte Manshiya, em Cartum, nesta quarta-feira, deixando para as FAR apenas a ponte Jebel Awliya para que se retirassem da área.

Em quase dois anos de guerra, o conflito matou milhares de pessoas e forçou mais de 12 milhões a fugir de suas casas.