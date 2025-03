A escolha que Roger deve fazer no Inter

A reta final do Gauchão com a conquista da taça pelo Inter e a data Fifa com os jogos do Equador das Eliminatórias Sul-Americanas mostrou a recuperação do futebol de Enner Valencia. Na estreia do Brasileirão contra o Flamengo, aposto que o equatoriano será titular no ataque colorado, mesmo sem ter treinado durante a semana com os companheiros no CT Parque Gigante.



Se Roger Machado decidir pela manutenção do camisa 13 como titular estará tomando uma decisão acertada. É importante entender que o fato não indica um arquivamento definitivo de Borré, que saiu da equipe apenas por causa de uma lesão muscular e não por critérios técnicos.