'Baile histórico' e 'samba': imprensa argentina se diverte após goleada sobre o Brasil

A goleada dos argentinos sobre o Brasil na noite desta terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, ainda não acabou. Pelo menos para a imprensa argentina. Além do placar elástico, outros "ingredientes" como a atuação de gala dos anfitriões e as provocações feitas por Raphinha, foram combustível para alimentar ainda mais a ironia dos rivais sobre a equipe de Dorival Júnior.

O jornal "Olé" aproveitou o resultado positivo para situar o momento das duas equipes no cenário mundial. "Respeite as patentes. Para aplaudir o campeão mundial, o bicampeão sul-americano e o homem que mudou as coisas em Wembley, é preciso muito mais do que palavras vazias".