A bronca que Roger precisa resolver no Inter

Gabriel Carvalho deve ficar fora do time até a reta final do Gauchão. Ricardo Duarte/Inter

A lesão no pé esquerdo de Gabriel Carvalho, que vai passar por uma cirurgia, não estava nos planos do Inter na largada da temporada. Como tem 17 anos, o jovem só deixaria o clube em agosto, após ser negociado por um alto valor com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita.

Até lá, ele poderia ser utilizado por Roger Machado como titular no Colorado. Por se tratar de uma fratura, por mais que o departamento médico do Inter não tenha colocado um prazo de retorno, a tendência é de que ele fique fora até a reta final do Gauchão.

Bruno Tabata, que vinha disputando posição com o jovem da base, começou 2025 com dores musculares e pode não estar à disposição contra o Guarany de Bagé, na abertura do Gauchão. Não há motivos para colocar em campo um atleta sem estar 100% fisicamente. Bronca para Roger resolver.