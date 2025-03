O que preocupa no Grêmio de Quinteros

Monsalve hoje é titular do time do Grêmio.

O desempenho da equipe de Gustavo Quinteros é uma montanha russa. Preocupa. Consegue atuações positivas, como o primeiro duelo do Juventude, e partidas em que é dominado pelo adversário. Os exemplos são o Gre-Nal da fase classificatória e o jogo da volta pela seminal no Alfredo Jaconi.



Vale lembrar a dificuldade contra o frágil São Raimundo-RR na Copa do Brasil. Fica a dúvida: qual é o verdadeiro Grêmio? É preciso dar um desconto ao fato de que é um trabalho que ainda está começando. Vários reforços chegaram a pouco tempo. Não há o melhor entrosamento.