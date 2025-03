O personagem que pode aparecer no Gre-Nal pelo lado do Inter

Terminou a novela Thiago Maia. O Flamengo não aceitou as garantias bancárias do Santos e o atleta será reincorporado ao elenco do Inter. Não creio que estará no time que começa o primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão, por não estar treinando normalmente no CT Parque Gigante.



Mesmo com a possível ausência de Bruno Henrique. O critério adotado antes por Roger Machado, quando Vitão saiu e não fechou a transferência para o Betis, da Espanha, não foi de colocar o zagueiro de imediato no time.