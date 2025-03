Inter chega invicto para decidir o Gauchão com o Grêmio

O Inter chegou na final do Gauchão com todos os méritos. Bateu o Caxias por 3 a 1 na noite deste sábado (1). E poderia ter sido mais.

O bravo time grená até saiu na frente, gol de Tomas Bastos. Mas na etapa final, o Colorado decidiu jogar mais e mostrou a sua superioridade técnica. Positiva a recuperação do futebol de Enner Valencia, autor de dois gols.



Mesmo com todos os desfalques, por ter a melhor campanha, o time de Roger Machado vai decidir tudo no Beira-Rio. É uma vantagem gigante. Chega invicto na final. As possíveis voltas de Alan Patrick e Borré vão encorpar o time.