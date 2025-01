Para "turistar" em Porto Alegre no verão: caminhadas guiadas no Centro Histórico

Não é preciso ir longe para encontrar boas opções de lazer e cultura durante as férias. Na verdade, é possível "turistar" na cidade onde moramos. Na capital gaúcha, os walking tours, passeios guiados a pé, são uma ótima pedida.

A dica é o De Férias em Porto Alegre, da Badejo Experiências Culturais, que oferece atividades no mês janeiro para quem quer conhecer um pouco mais sobre pontos históricos e culturais da cidade. Nesta quinta-feira (16) e na próxima (dia 23), haverá duas atividades no Centro Histórico. A primeira, no entorno da Praça da Alfândega, e a segunda, na Praça da Matriz.

A proposta é aproveitar o final da tarde para percorrer a região em grupo, em um passeio tranquilo conduzido pela jornalista e guia de turismo Maria Lúcia Badejo, autora do livro Pelas ruas de Porto Alegre: um guia para conhecer o Centro Histórico caminhando.

— A Praça da Alfândega foi nosso primeiro centro comercial, conhecido como Largo da Quitanda, e a Praça da Matriz, que na verdade se chama Marechal Deodoro, foi o lugar escolhido para instalar a sede da capitania, lá no século 18, e até hoje é o centro do poder no Estado — explica Maria Lúcia.

Durante as caminhadas, os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a arquitetura, a arte e a simbologia presentes nas fachadas dos edifícios, além do contexto histórico e social que envolvem os monumentos e construções da área.

As inscrições estão abertas no site da empresa e o custo é de R$ 30 por pessoa. Mais detalhes no perfil @badejoexperiencias no Instagram.

Walking tour Memórias da Praça da Alfândega

Quando: quinta-feira (16) às 18h

quinta-feira (16) às 18h Duração: cerca de uma hora e meia

cerca de uma hora e meia Ponto de encontro: em frente ao Museu de Arte do RS (Margs)

em frente ao Museu de Arte do RS (Margs) Roteiro: passa pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Memorial do Rio Grande do Sul, Farol Santander e os antigos cinemas Imperial e Guarany, além de monumentos na praça

Walking tour Anoitecer na Praça da Matriz

Quando: quinta-feira (23) às 18h

quinta-feira (23) às 18h Duração: cerca de uma hora e meia

cerca de uma hora e meia Ponto de encontro: em frente à Catedral Metropolitana

em frente à Catedral Metropolitana Roteiro: passa pelo Palácio Piratini, Biblioteca Pública do Estado, Catedral Metropolitana, Theatro São Pedro e os dois prédios mais antigos da cidade — o Memorial do Legislativo e o Solar dos Câmara