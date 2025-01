Carteira pode ser emitida on-line por meio do gov.br. gov.br / Reprodução

A Carteira da Pessoa Idosa, mais conhecida como "Carteira do Idoso", é um documento oficial emitido pelo Governo Federal para cidadãos a partir de 60 anos.

Destinada a pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda mensal de até dois salários mínimos, a carteira oferece diversos benefícios, incluindo transporte interestadual gratuito ou com, no mínimo, 50% de desconto.

A emissão do documento pode ser realizada de forma online, no portal gov.br, ou presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Para garantir a validade da carteira, é fundamental manter os dados atualizados no CadÚnico.

Quem pode solicitar a Carteira do Idoso?

Pessoas com 60 anos ou mais

Quem estiver inscrito no CadÚnico

Ter renda de até dois salários mínimos

A inscrição no CadÚnico é um requisito indispensável, e o cadastro deve ser atualizado pelo menos a cada dois anos.

A emissão da Carteira do Idoso é totalmente gratuita. Para os interessados que ainda não estão inscritos no CadÚnico, é possível realizar o cadastro em um CRAS.

Benefícios da Carteira do Idoso

Entre os principais benefícios oferecidos pelo documento estão:

Viagens interestaduais gratuitas ou com desconto : o idoso pode viajar de graça ou pagar, no máximo, 50% do valor da passagem em ônibus, trens ou embarcações

: o idoso pode viajar de graça ou pagar, no máximo, 50% do valor da passagem em ônibus, trens ou embarcações Acesso prioritário em serviços e estabelecimentos comerciais

em serviços e estabelecimentos comerciais Descontos em ingressos para eventos culturais e esportivos

para eventos culturais e esportivos Documento adicional de identificação com validade oficial

Como emitir a Carteira do Idoso?

A emissão da Carteira do Idoso pode ser feita online ou presencialmente. Veja como proceder em cada caso:

Emissão online

Acesse o site oficial da Carteira do Idoso: carteiraidoso.cidadania.gov.br .

. Clique em "Emitir Carteira" .

. Faça login com sua conta Gov.br, utilizando CPF e senha.

Siga as orientações exibidas na tela.

O documento poderá ser salvo digitalmente ou impresso.

Para emitir presencialmente, procure o CRAS mais próximo de sua residência. Informe ao técnico responsável dados como CPF, nome completo ou Número de Identificação Social (NIS). O processo é gratuito.

Prazo e validade do documento

Após a inscrição ou atualização no CadÚnico, pode ser necessário aguardar até 45 dias para que a carteira esteja disponível no sistema. Durante esse período, o município pode emitir uma Declaração Provisória, válida por 180 dias e com os mesmos benefícios da carteira oficial.