Circulam nas redes sociais relatos de trabalhadores que souberam que seriam demitidos por meio de notificação do aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital: “foi incluído um registro de Desligamento/Rescisão na sua Carteira de Trabalho Digital”. A surpresa vivida pelos profissionais evidencia uma inversão de ações: há empresas que primeiro fazem a notificação no sistema, para só depois falar com o trabalhador.