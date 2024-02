Mentir é uma constante na confecção de currículos, mas a prática pode gerar consequências. Um estudo do site de aconselhamento de carreira e currículos ResumeLab informa que 36% admitem que mentiram no currículo e 93% conhecem alguém que adotou a prática. Conforme levantamento da Robert Half, uma consultoria de recrutamento, informações falsas no portfólio é o que mais corta profissionais de processos seletivos.