Concursos públicos no RS estão com mais de 200 vagas abertas com salários de até R$ 30,5 mil

Postos para diferente níveis de escolaridade. Maria Vitkovska / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras, câmaras de vereadores e outras instituições, oito concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com as inscrições abertas. São 202 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 30,5 mil.

No Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) são 26 vagas, com salários que vão a até R$ 9.226,03 para os cargos de analista. As provas serão realizadas no dia 25 de maio.

Já a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) seleciona para os cargos de físico e químico. O salário é de R$ 4.967,04 e as inscrições vão até 23 de março. As provas ocorrem em 15 de junho.

Lista de concursos públicos abertos no RS:

Câmara de Vereadores de Progresso

Vagas: auxiliar de administração (1+CR)

auxiliar de administração (1+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.709,21

R$ 2.709,21 Prazo: 10 de março

10 de março Taxa de inscrição: R$ 130,41

R$ 130,41 Prova: 6 de abril

6 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Vereadores de Vila Nova do Sul

Vagas: agente administrativo auxiliar (1), contador (1), servente (1)

agente administrativo auxiliar (1), contador (1), servente (1) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.544,26 a R$ 5.764,22

R$ 1.544,26 a R$ 5.764,22 Prazo: 12 de março

12 de março Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 6 de abril

6 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Igrejinha

Vagas: assistente administrativo (1+CR), assistente social (1+CR), auxiliar administrativo (20+CR), auxiliar de educação (40+CR), auxiliar de farmácia e manipulação (1+CR), cirurgião-dentista (1+CR), educador físico (1+CR), educador multimeios (1+CR), enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal municipal (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico ginecologista/obstetra (1+CR), médico para atenção básica/ESF (1+CR), médico pediatra (1+CR), professor AEE - Atendimento Educacional Especializado (1+CR), professor de anos finais - artes (1+CR), professor de anos finais - ciências (1+CR), professor de anos finais - educação física (1+CR), professor de anos finais - geografia (1+CR), professor de anos finais - história (1+CR), professor de anos finais - inglês (1+CR), professor de anos finais - matemática (1+CR), professor de anos iniciais (1+CR), psicólogo (1+CR), psicopedagogo (1+CR), técnico em enfermagem (1+CR), técnico em saúde bucal (1+CR), terapeuta ocupacional (1+CR)

assistente administrativo (1+CR), assistente social (1+CR), auxiliar administrativo (20+CR), auxiliar de educação (40+CR), auxiliar de farmácia e manipulação (1+CR), cirurgião-dentista (1+CR), educador físico (1+CR), educador multimeios (1+CR), enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal municipal (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico ginecologista/obstetra (1+CR), médico para atenção básica/ESF (1+CR), médico pediatra (1+CR), professor AEE - Atendimento Educacional Especializado (1+CR), professor de anos finais - artes (1+CR), professor de anos finais - ciências (1+CR), professor de anos finais - educação física (1+CR), professor de anos finais - geografia (1+CR), professor de anos finais - história (1+CR), professor de anos finais - inglês (1+CR), professor de anos finais - matemática (1+CR), professor de anos iniciais (1+CR), psicólogo (1+CR), psicopedagogo (1+CR), técnico em enfermagem (1+CR), técnico em saúde bucal (1+CR), terapeuta ocupacional (1+CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.762,96 a R$ 14.108,18

R$ 1.762,96 a R$ 14.108,18 Prazo: 13 de março

13 de março Taxa de inscrição: R$ 122 a R$ 244

R$ 122 a R$ 244 Prova: 5, 6 e 13 de abril

5, 6 e 13 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: professor - artes (1), professor - ciências, químicas, físicas, biológicas (1), professor - educação física (1), professor - filosofia (1), professor - língua espanhola (1), professor - língua inglesa (1), professor - língua portuguesa (1), professor - matemática (1), professor educação especial - habilitação em deficiência mental (1), professor educação especial - habilitação em deficiência visual (1), professor educação especial - habilitação em educação surdos (1)

professor - artes (1), professor - ciências, químicas, físicas, biológicas (1), professor - educação física (1), professor - filosofia (1), professor - língua espanhola (1), professor - língua inglesa (1), professor - língua portuguesa (1), professor - matemática (1), professor educação especial - habilitação em deficiência mental (1), professor educação especial - habilitação em deficiência visual (1), professor educação especial - habilitação em educação surdos (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.636,29 a R$ 6.190,44

R$ 2.636,29 a R$ 6.190,44 Prazo: 17 de março

17 de março Taxa de inscrição: R$ 201,95

R$ 201,95 Prova: 27 de abril

27 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura e Câmara de Vereadores de Cerro Grande

Vagas: assistente social (1+CR), auditor fiscal (1+CR), contador (1+CR), enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), licenciador ambiental (1+CR), médico (1+CR), médico veterinário (1+CR), monitor de ensino (4+CR), nutricionista (1+CR), odontólogo (1+CR), oficial administrativo (1+CR), procurador jurídico (1+CR), professor de educação infantil (4+CR), professor de anos iniciais (5+CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (2+CR), agente administrativo (1+CR), fiscal sanitarista (1+CR), fiscal tributário (1+CR), fiscal tributário (1+CR), agente de serviços gerais (6+CR), vigilante (1+CR), motorista (6+CR), operador de máquinas (4+CR), contador (1), diretor administrativo (1), auxiliar de serviços gerais (1)

assistente social (1+CR), auditor fiscal (1+CR), contador (1+CR), enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), licenciador ambiental (1+CR), médico (1+CR), médico veterinário (1+CR), monitor de ensino (4+CR), nutricionista (1+CR), odontólogo (1+CR), oficial administrativo (1+CR), procurador jurídico (1+CR), professor de educação infantil (4+CR), professor de anos iniciais (5+CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (2+CR), agente administrativo (1+CR), fiscal sanitarista (1+CR), fiscal tributário (1+CR), fiscal tributário (1+CR), agente de serviços gerais (6+CR), vigilante (1+CR), motorista (6+CR), operador de máquinas (4+CR), contador (1), diretor administrativo (1), auxiliar de serviços gerais (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.401 a R$ 11.208

R$ 1.401 a R$ 11.208 Prazo: 17 de março

17 de março Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 210

R$ 150 a R$ 210 Prova: 13 de abril

13 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS)

Vagas: analista - direito (18); analista - engenharia civil (1); analista - engenharia de segurança do trabalho (1); analista - serviço social (1); analista - biologia (1); analista - contabilidade (1); analista - informática (1); técnico - informática (1).

analista - direito (18); analista - engenharia civil (1); analista - engenharia de segurança do trabalho (1); analista - serviço social (1); analista - biologia (1); analista - contabilidade (1); analista - informática (1); técnico - informática (1). Nível: Técnico e Superior

Técnico e Superior Salário: R$ 4.843,65 e R$ 9.226,03

R$ 4.843,65 e R$ 9.226,03 Prazo: 20 de março

20 de março Taxa de inscrição: R$ 150 e R$ 200

R$ 150 e R$ 200 Prova: 25 de maio

25 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS)

Vagas: defensor público (20)

defensor público (20) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 30.505,37

R$ 30.505,37 Prazo: 20 de março

20 de março Taxa de inscrição: R$ 320

R$ 320 Prova: 27 de abril, 5 e 6 de julho

27 de abril, 5 e 6 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Vagas: físico (1), químico (1)

físico (1), químico (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 23 de março

23 de março Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 15 de junho

15 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link