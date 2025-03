Tribunal Regional do Trabalho abre inscrições para seleção de estagiários

Prova objetiva on-line será realizada no dia 6 de abril.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) anunciou nesta sexta-feira (7) a abertura de um processo seletivo para estudantes de 17 cursos de Ensino Superior, com o objetivo de formar um cadastro de reserva para estágios. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março pelo site, onde o edital completo está disponível.