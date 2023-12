A formatura só acontece em janeiro, mas Matheus Barcelos, 25 anos, não para. Estudante de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o jovem participa de grupos de pesquisa, é instrutor de mindfullness, publicou seu trabalho de conclusão de curso antes mesmo da banca, foi aprovado em duas seleções de mestrado e pretende clinicar. Mesmo assim, a conclusão do ciclo lhe traz nervosismo.