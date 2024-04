A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) tem como objetivo principal representar as 497 cidades gaúchas – já que é a Casa dos Municípios. Com a atenção voltada ao municipalismo, a entidade busca garantir a representatividade dos agentes locais, reunindo prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal.