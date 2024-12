Mais de um milhão de candidatos realizaram as provas em 306 cidades brasileiras. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As provas do concurso dos Correios ocorreram neste domingo (16), com 3.511 vagas (3.099 para Ensino Médio e 412 para nível Superior). Foram mais de 1,6 milhão de inscritos.

Os gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas do concurso já foram divulgados. As respostas corretas e os cadernos de questões completos estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), instituição responsável pela prova.

Como conferir o gabarito do concurso dos Correios

Cada candidato pode acessar o gabarito preliminar oficial por meio do portal do concurso. Basta acessar o site do IBFC. Confira o passo a passo:

Entre em ibfc.org.br/menus/home.html

Clique em Gabaritos Preliminares / Caderno de Questões

Faça o login com CPF e senha

Tanto nas provas para carteiro (nível médio) quanto para analista (nível superior), as disciplinas têm pesos diferentes na pontuação. O resultado individual de cada candidato ainda não tem data para ser divulgado.

Informações sobre as próximas fases do concurso e as primeiras convocações serão divulgadas em janeiro.

Como foi a prova

O concurso dos Correios foi aplicado em 306 cidades brasileiras, com oferta de 3.099 vagas para Ensino Médio e 412 de nível Superior. Cerca de 59,85% dos mais de 1,6 milhão de candidatos compareceram, segundo O Globo, o que representa pouco mais de um milhão de pessoas. É o primeiro concurso público em âmbito nacional que a estatal realiza em 13 anos.

A prova para carteiro tinha 50 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, compreendendo as disciplinas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta, ética e integridade. A duração foi de quatro horas.

Para os analistas, a prova também durou quatro horas, com uma redação de 20 a 30 linhas, além das 50 questões de múltipla escolha.

Atuação no Rio Grande do Sul

No Estado, são 245 vagas disponíveis, sendo 237 para agentes com Ensino Médio e atuação em oito cidades, e outras oito vagas para Ensino Superior, todas com atuação em Porto Alegre. Os salários variam entre R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48.

A cidade com mais oportunidades de atuação no Estado é Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, com 41 vagas — todas para o cargo de carteiro.