Desde 2019, as empresas podem fechar contratações e informar movimentos empregatícios apenas com o Certificado de Pessoa Física (CPF) do trabalhador. No mesmo ano, passou a funcionar a Carteira de Trabalho Digital, ferramenta do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que centraliza o histórico profissional e substitui o documento físico — que ainda deve ser guardado. No cenário das enchentes que atingem o RS, a ferramenta surge como opção para quem perdeu a Carteira de Trabalho física.