As tratativas estão estagnadas há alguns meses. O cenário otimista após alguns avanços entre julho e agosto foi alterado para preocupação, já que o contrato tem duração até o final de julho de 2025. Desta forma, a partir de fevereiro o atleta poderia assinar com outro clube.

Por enquanto, Zé Guilherme treina para a Copa São Paulo, maior torneio de base do Brasil. Em março, o jovem completará 20 anos. Ele também está no radar da seleção brasileira de base, mas não deve ser convocado para a disputa do Sul-Americano sub-20 na Venezuela também pela indefinição no clube.