Do que o Grêmio precisa para se classificar na Ladies Cup

Grêmio está invicto na Ladies Cup. Guilherme Veiga / Ladies Cup/Divulgação

As Gurias Gremistas dependem apenas de si para avançar à final da Ladies Cup. Atualmente, o Tricolor está na liderança do Grupo B, com quatro pontos.

O Grêmio volta a campo na próxima sexta-feira (20), às 20h, contra o River Plate. Se vencer, estará garantido na próxima fase. Há, ainda, a chance de avançar com o empate. Para isso, o Sport não pode vencer o Athletico-PR em jogo que ocorre às 16h de sexta.

Em caso de classificação, as Gurias Gremistas disputarão o título da Ladies Cup com o Bahia ou a seleção paraguaia. A definição do Grupo A ocorre nesta quinta-feira (19), quando os times se enfrentam às 20h.

Desde que foi criada, a Ladies Cup já teve três campeões diferentes: São Paulo (2021), Flamengo (2022) e Inter (2023). Houve, ainda, uma disputa na categoria sub-20, em que as Gurias Gremistas foram campeãs, em 2023.

Classificação do Grupo B

Grêmio: 4 pontos River Plate: 2 pontos Sport: 2 pontos Athletico-PR: 1 ponto