Grêmio renova com três jogadoras para a próxima temporada

Luana Spindler é uma das atletas que continuará no Grêmio.

O Grêmio garantiu a permanência de mais três jogadoras para a próxima temporada. Trata-se da meia Dudinha e das atacantes Kelly Restrepo e Luana Spindler. Os novos vínculos foram registrados no BID da CBF nesta quinta-feira (19).

A colombiana Kelly Restrepo chegou ao Grêmio em 2023 e acumula seis jogos, dois gols e uma assistência pelo clube. Luana Spindler retornou ao Tricolor neste ano e soma 16 jogos, com seis gols e uma assistência .

A meia Dudinha começou a vestir a camisa das Gurias Gremistas em 2023, para integrar as categorias de base. Pelo profissional, recebeu apenas três oportunidades , enquanto na categoria sub-20 acumula 19 jogos e oito gols.

Além delas, o Grêmio também garantiu as renovações das zagueiras Mónica Ramos e Brito, da goleira Sol, da lateral Dani Barão e da meio-campista Bia Santos. Outras sete atletas também possuem contrato com o Tricolor: a goleira Lorena, a zagueira Tayla e as atacantes Raquel Fernandes, Giovaninha, Maria Dias, Júlia Martins e Gisele.