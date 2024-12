Pri Back não renova com o Grêmio e encaminha acerto com o Cruzeiro

Pri Back não seguirá no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A meio-campista Pri Back não seguirá no Grêmio na próxima temporada. Ela tem contrato com o Tricolor apenas até o final deste ano, e o vínculo não será renovado. Em 2025, ela defenderá as cores do Cruzeiro. A informação foi divulgada pelo portal Onze Minas e confirmada por ZH.

No Grêmio desde 2019, Pri Back acumula 94 jogos e 27 gols pelo clube. Além de dois títulos do Gauchão feminino. Ela ainda disputa a Ladies Cup pelo Tricolor. A equipe volta a campo na sexta-feira (20), às 20h, contra o River Plate, no Canindé.

Na carreira, a meio-campista também já defendeu as cores de Iranduba, Foz Cataratas, além de passagens pelo Deportivo Capiatá, do Paraguai, e Rush Soccer Club, de Trinidad e Tobago. Na próxima temporada, ela disputará Supercopa, Brasileirão e Mineirão.

Esta é a terceira baixa confirmada para a próxima temporada — as atacantes Cássia e Caty também não seguirão em Porto Alegre. A lista de saídas, no entanto, não deve ser pequena. Mais de 20 atletas não têm vínculo com o Grêmio para 2025.

Os números de Pri Back pelo Grêmio

94 jogos

27 gols

2 títulos do Gauchão (2022 e 2024)