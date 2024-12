Segunda maior artilheira do Grêmio, atacante negocia ida para o Bahia

Cássia já tem 30 gols com a camisa do Grêmio.

Com isso, Cássia não deve permanecer em Porto Alegre, e o Grêmio perderá sua segunda maior artilheira desde a retomada do departamento. Em 67 jogos, a atacante acumulou 30 gols e 15 assistências com a camisa tricolor. Antes de se transferir, no entanto, a jogadora ainda deve disputar a Ladies Cup pelo clube gaúcho.