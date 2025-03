Estreia do Juventude no Brasileirão provoca bloqueios no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Neste sábado (29), em decorrência da estreia do Juventude no Brasileirão 2025 diante da equipe do Vitória, às 18h30min, a Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) fará uma série de bloqueios no entorno do Estádio Alfredo Jaconi.