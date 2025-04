Canoas tem 292 residências danificadas e aulas suspensas após vendaval

Na Rua Tupi, no bairro Igara, uma árvore caiu em cima de uma residência. Metade do telhado da casa desabou. No momento da queda, não havia ninguém no imóvel e não houve feridos. Ligiane Carvalho, 35 anos, que mora no local com o marido e dois filhos, havia saído minutos antes para buscar as crianças na escola: