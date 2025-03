Juventude x Vitória: onde assistir, escalações e horário pelo Brasileirão 2025

Confronto inicia às 18h30min, no ALfredo Jaconi. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Vai começar a maior competição de futebol do país. Neste fim de semana inicia o Campeonato Brasileiro 2025. Juventude e Vitória duelam pela primeira rodada no sábado (29), às 18h30min, no Alfredo Jaconi. O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra 105.7 FM.

Nos primeiros três meses da temporada, o Verdão foi semifinalista do Gauchão e caiu logo na primeira fase da Copa do Brasil para o Maringá.

Já o Vitória perdeu o título do Campeonato Baiano para o Bahia, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, em casa, para o Náutico (por 2 a 0) e segue na disputa da Copa do Nordeste.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald; Wellington Rato, Janderson e Mosquito (Matheusinho). Técnico: Thiago Carpini

Arbitragem para Juventude x Vitória

Paulo Cesar Zanovelli da Silva-MG, auxiliado por Naílton Oliveira-CE e Fernanda Antunes-MG. Quarto árbitro: André Policarpo Bento-MG. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-RJ

Onde assistir a Juventude x Vitória

O Premiere anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra 105.7 no FM.

Como chegam

O Juventude contratou seis reforços para a disputa do Brasileirão: o goleiro Ruan Carneiro, o lateral-direito Gabriel Souza, o zagueiro Natã e os atacantes Maurício Garcez, Matheus Babi e Galego. No entanto, nenhum deles deve iniciar a partida.

A tendência é de que Gustavo retorne ao gol, após se recuperar de uma lesão na coxa. A dúvida está no meio-campo entre Jean Carlos ou Mandaca.

De volta da seleção da Venezuela, o zagueiro Wilker Ángel fica à disposição no banco de reservas.

Já o Vitória chegou a estar 22 partidas de invencibilidade, mas caiu para o Náutico, na Copa do Brasil, e perdeu o Baiano para o seu maior rival.

No meio de semana, o técnico Thiago Carpini preservou os principais titulares pela Copa do Nordeste, diante do Moto Club, no Maranhão.

O atacante Matheusinho, ex-Caxias, lesionado, não tem presença garantida diante do Ju.

Ingressos:

Antecipados

Valor: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada) *

Encerramento das vendas: sexta-feira (28)

Disponível em:

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada) *

- https://ingressos.juventude.com.br

- a partir das 15h30min nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

torcida do Vitória: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 19h30min (29/03)