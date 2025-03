Quem volta e quem segue como desfalque no Juventude para a estreia no Brasileirão

Centroavante Gilberto não atua desde a segunda rodada do Gauchão. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Falta pouco para o Juventude entrar em campo para mais uma disputa de Brasileirão. E a edição de 2025 inicia para o Verdão no sábado (29), às 18h30min, diante do Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi.

Porém, nem todo grupo alviverde foi testado pelo técnico Fábio Matias nos jogos preparatórios durante a intertemporada. São os casos do goleiro Gustavo, dos zagueiros Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Cipriano, dos meio-campistas Caíque e Peixoto, além do centroavante Gilberto.

Destes, apenas o camisa 1 e o defensor venezuelano têm presença confirmada para a 1ª rodada do Brasileirão. Gustavo voltou aos treinos na segunda-feira (24), após se recuperar de uma lesão muscular na coxa. Enquanto que Wilker Ángel retorna da Venezuela na quarta-feira (26), após o confronto das Eliminatórias Sul-Americanas com o Peru, na noite desta terça-feira (25).

Os demais devem voltar gradativamente, conforme a recuperação de cada um.

Rodrigo Sam passou por uma cirurgia em dezembro para tratar de uma lesão no púbis e está realizando um trabalho específico, inclusive com reforço fora do clube, para poder voltar o quanto antes.

Já Caíque e Peixoto sofreram a mesma lesão de LCA (Ligamento Cruzado Anterior) no ano passado e a expectativa é de que ambos fiquem à disposição de Matias em maio.

Cipriano e Gilberto, ambos com lesão muscular na coxa, ainda não têm previsão para voltar aos gramados.

Avaliação dos jogos-treinos

A equipe de Fábio Matias realizou três testes preparatórios para a Série A, desde a eliminação no Gauchão, no dia 1º de março. Vitória contra a equipe sub-20, por 3 a 2, quando três formações foram observadas pelo treinador em três tempos de 35 minutos; derrota por 2 a 1 para o Azuriz-PR, quando Matias colocou em campo uma escalação reserva. E no último jogo-treino, já com a equipe considerada titular em campo, empate em 2 a 2 diante do Criciúma.

— Acho que está sendo uma preparação boa. Claro que a gente teve uns jogos que o resultado era o que menos importava, na verdade. Sempre queremos ganhar, independente se é amistoso, ou par ou ímpar. Mas acho que está dentro do esperado, por revezar muitos jogadores também, por o Fábio querer ver todos os atletas. Temos tudo para fazer uma grande estreia — avaliou o lateral Alan Ruschel.