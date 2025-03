Com goleiro do Figueirense, Juventude chega a seis contratações para a disputa do Brasileirão

Ruan Carneiro está no radar do dirigente desde quando o goleiro atuava no Atlético-AC entre 2018 e 2019. O goleiro entrou em campo duas vezes pelo Figueira em 2025. Depois, ele perdeu espaço com a vinda de Fabrício, ex-Inter.

Anteriormente, o clube já havia definido as vindas do zagueiro Natã, do Grêmio, do centroavante Emerson Galego, que estava no Ypiranga e pertencia ao Petrolina, do atacante Maurício Garcez, do Avaí (ambos já treinam com o elenco); além do atacante Matheus Babi, do Athletico, e do lateral-direito Gabriel Souza, do Cianorte. Estes dois devem se apresentar e realizar exames médicos na quarta-feira (26).