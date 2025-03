"Vou trabalhar como sempre fiz e fazer o que mais sei, que é gol", afirma novo centroavante do Juventude

Galego marcou oito gols em 12 jogos no Campeonato Gaúcho. Pablo Nunes / YFC/Divulgação

A semana será de novidades no Alfredo Jaconi. O Juventude está agitando o mercado de transferências para qualificar o elenco que disputa o Brasileirão 2025 a partir de sábado (29). Nesta segunda-feira (24), o centroavante Emerson Galego deixou o Ypiranga para ser reforço do Verdão até 2027.

— De mim não vai faltar foco, determinação e, mais do que tudo, vontade de vencer sempre. Vou trabalhar como sempre fiz, e fazer o que mais sei, que é gol — afirmou o jogador.

Galego chegará no final da tarde desta segunda-feira para assinar contrato de três anos com o Verdão.

Emprestado à equipe de Erechim pelo Petrolina-PE, Galego tornou-se o artilheiro do Campeonato Gaúcho com oito gols em 12 jogos. Ele ainda levantou a Taça Farroupilha pela equipe de Erechim, marcando um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o São Luiz, no Colosso da Lagoa.

Para contratar o centroavante, o presidente do Ypiranga, Adilson Stankiewicz revelou que Juventude teria que desembolsar a quantia de R$ 300 mil ao Ypiranga, uma vez que ele tinha contrato com o Canarinho até o fim de 2025, e mais aquilo que a equipe pernambucana quisesse, o que daria, segundo Adilson, um valor de R$ 600 mil.

Mas o Juventude admite que a negociação foi apenas com o Petrolina e que o valor da negociação ficou abaixo dos R$ 600 mil.

Aos 25 anos, Galego ainda tem potencial para ser um ativo do clube, em um negócio semelhante ao de Erick Farias. Na ocasião, o atual atacante do Ulsan da Coreia do Sul, foi adquirido pelo Ju junto ao Ypiranga por cerca de R$ 1 milhão e revendido, menos de dois anos depois, por mais de R$ 4 milhões.

No fim de semana, o Juventude ainda concretizou a compra de 60% do passe do zagueiro Natã Felipe junto ao Grêmio.

Histórico de Galego

O novo centroavante alviverde teve uma mudança rápida na carreira. Ele começou na várzea nordestina antes de tornar-se profissional. Até 2022, ele jogou em times amadores na Bahia.

Galegou foi revelado pelo Juazeirense, mas foi no Petrolina que conseguiu destaque, sendo artilheiro do Pernambucano de 2023, com seis gols. Esses números ajudaram o Petrolina a chegar entre os quatro melhores e confirmar vagas na Série D e Copa do Brasil.

Depois disso, ainda defendeu o Santa Cruz, no Campeonato Brasileiro da Série D, com 13 jogos e quatro gols, Juventus-SP, Mineiro-GO e ABC antes de chegar ao Ypiranga, na reta final de 2024.

Galego chegou ao Canarinho, por empréstimo, em outubro do ano passado. O jogador foi contratado pelo time de Erechim para a disputa da reta final da Copa FGF. Em quatro jogos, marcou um gol. No final do ano, renovou o empréstimo para a temporada 2025.