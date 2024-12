Com resultado paralelo, Grêmio é eliminado da Copinha feminina 

O Grêmio não tem mais chances de avançar aos mata-matas da Copinha São Paulo . Mesmo com o triunfo sobre o Vitória, nesta quarta-feira (4), o Tricolor terminou na terceira colocação do Grupo D. Apenas o líder e o vice-líder podem se classificar.

O outro jogo do grupo teve vitória do Botafogo, por 5 a 2, sobre a Ferroviária. Com este resultado, o time carioca assumiu o primeiro lugar da chave, e empurrou a Ferrinha para a segunda posição.

O Grêmio, portanto, ficou com o mesmo número de pontos dos dois adversários, mas perdeu em todos os critérios de desempate. Ficou atrás do Botafogo pelo saldo de gols (+2 contra +4), e da Ferroviária pelos gols marcados (6 contra 7).

Com isso, as Gurias Gremistas terminaram a fase classificatória no terceiro lugar do Grupo D. Sendo assim, não têm mais nenhuma chance de avançar.