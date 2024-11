O Grêmio estreou com vitória na Copinha São Paulo. Nesta quinta-feira (28), as Gurias Gremistas venceram o Botafogo de virada, por 3 a 1, na Ibrachina Arena. As Gloriosas saíram na frente, com Cabral. Mas o Tricolor buscou os três pontos com Gisele e Júlia Martins, duas vezes.