Grêmio vence o Vitória e aguarda resultados paralelos para saber se avança na Copinha feminina 

Com o resultado, o Grêmio assume momentaneamente a vice-liderança do Grupo D, com seis pontos. A Ferroviária é a primeira colocada, com os mesmos seis, mas com melhor saldo de gols (+5 contra +2). O time grená ainda entra em campo nesta quarta, às 11h, contra o Botafogo. O jogo fechará a fase classificatória deste grupo.