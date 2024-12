Com quatro mudanças, Grêmio está escalado para enfrentar o Vitória

Pavon começa entre os 11 de Renato nesta 37ª rodada do Brasileirão.

O time do Grêmio está definido para enfrentar o Vitória, nesta quarta (4), em Salvador. A escalação do técnico Renato Portaluppi terá quatro mudanças em relação ao time que venceu o São Paulo na última rodada do Brasileirão.