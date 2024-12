Monsalve começa entre os titulares no Barradão.

O meia Monsalve será novidade na escalação do Grêmio para enfrentar o Vitória , nesta quarta (4), em Salvador. Ele jogará na vaga de Cristaldo . Além disso, Pavon ocupará a função de Soteldo , que não foi relacionado para o confronto .

No meio-campo, Pepê volta ao time, no lugar de Dodi. Pela avaliação da comissão técnica, algumas trocas também estão sendo feitas por questões físicas e pelo desgaste do final da temporada.