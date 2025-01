As promessas do Inter entram em campo pela segunda rodada da Copinha 2025, nesta terça-feira (7), às 13h. O adversário será o Barra-SC, e o duelo ocorre em Guarulhos. Acompanhe em tempo real .

Escalação do Inter : Diego Esser; Cleiton, Dalla Corte, Gabriel Lara e Kauã Barbosa; Vaghetti, Denis, João Victor, Alexsandro e Kauan Alves; Crysthyan Lucas.

Acompanhe os lances em tempo real

