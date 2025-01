Quem são os jogadores que o Inter levará para a Copa São Paulo

Benjamin é o único estrangeiro entre os inscritos. Rafaela Frison / Inter/Divulgação

O início do novo ano é uma oportunidade para observar o futuro colorado com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Inter está no Grupo 29 do torneio, junto com Flamengo-SP, América-SE e Barra-SC.

O time será comandado por Eder Moraes, de 33 anos, treinador que trabalha na base do clube há algumas temporadas.

O calendário do Inter na Copinha

Inter x América-SE — 4/1, às 15h (transmissão do SporTV) Barra-SC x Inter — 7/1, às 13h (transmissão do YouTube do Paulistão) Flamengo-SP x Inter — 10/1, às 11h (transmissão do SporTV)

A seguir confira quem são os jogadores do Inter que disputarão a Copinha.

Goleiros

Diego Esser

Relacionado para a disputa do Gauchão e dos primeiros jogos na Copa do Brasil em 2024, o goleiro Diego Esser tem 19 anos e integrou o elenco que esteve na última Copinha.

O jogador chegou ao Celeiro de Ases em 2021, no sub-16.

Filipe Sírio

Natural de Porto Alegre, tem 1m91cm de altura. Em 2023, teve destaques nas competições disputadas pelo Inter na categoria sub-17.

Laterais

Cleiton

Aos 20 anos, é o titular no lado direito. Chegou ao Inter em abril, após ter destaque pela Ferroviária. É um jogador físico e de velocidade.

Na base colorada, também atuou no meio-campo, se aproveitando das características ofensivas.

Lipert

No Colorado desde 2016, o lateral-direito Henrique Lipert tem apenas 17 anos e subiu recentemente para o sub-20. Ele vai disputar sua primeira Copa São Paulo.

Kauã Barbosa

Aos 19 anos, Kauã Barbosa já esteve na última Copinha e treinou com o grupo profissional de Eduardo Coudet. Chegou a ser inscrito na Sul-Americana 2024.

O lateral-esquerdo está no clube desde 2016 e se destaca pela capacidade ofensiva.

Carlos Eduardo

Também opção para a lateral pela esquerda, Carlos Eduardo é natural do Rio de Janeiro e está desde 2020 no Inter.

Zagueiros

Esley Ezequiel

O zagueiro canhoto de 17 anos chegou ao Inter na categoria sub-15, quando tinha apenas 14. Subiu rapidamente de categorias e, atualmente, compõe o sub-20.

Será a primeira Copinha do atleta revelado pela base do Tigres de Aracruz. Ele treinou com o grupo principal na reta final de 2024.

Dalla Corte

Recuperado de lesão, João Dalla Corte foi novamente inscrito para Copinha. Em 2023, subiu para o grupo principal e chegou a ser escalado por Coudet no Brasileirão. Ele está no clube desde 2017 e tem 18 anos.

Gabriel Lara

Está no Inter desde julho. O defensor atuava no Coimbra, antes de ser emprestado para atuar na base colorada.

Cauã Ferreira

Emprestado pela Ferroviária, é o mais experiente entre os zagueiros inscritos. Chama atenção pelos 1m94cm de altura. Antes, também passou Brasilis e União Barbarense.

Meio-campistas

Benjamin

O meio-campista ganês tem 18 anos e está no Inter desde setembro, emprestado pelo Dansoman Wise XI FC. É um volante de intensidade.

Denis Borges

Foi buscado na Portuguesa, onde inclusive já tinha atuado nos profissionais.

É um segundo volante, de boa chegada na área adversária.

Dionathan

Expoente da categoria 2006, teve boa passagem pelo sub-17, onde chegou a jogar como capitão.

Guilherme Barbosa

Também conhecido como Guilherme Carioca, por ser de São Gonçalo, foi bem na categoria sub-17, sob o comando de Eder Moraes, agora comandante no sub-20.

É um meia-atacante de força e velocidade, com capacidade de atuar pelos lados do campo.

Kauan Alves

Tem 18 anos e é natural de Ceilândia. Antes, defendeu o PSTC.

Vaghetti

Mais um da categoria sub-17. Já foi lateral, mas passou a atuar mais adiantado.

Atacantes

Allex

Aos 18 anos, Allex começou como lateral-esquerdo nas primeiras categorias da base colorada, quando ainda era criança.

Ele esteve nos convocados da última Copinha e tem passagem pela seleção sub-17. Seu vínculo com o clube foi renovado recentemente até 2027.

Pedro Henrique Marques

Natural de Belo Horizonte, está com 19 anos. Em 2024, disputou 24 jogos pelo sub-20, com cinco gols marcados e uma assistência.

Crysthyan Lucas

Em agosto deste último ano, o jovem Crysthyan Lucas, de 18 anos, trocou o Fluminense pelo Inter. Ele assinou um vínculo de três temporadas com o clube gaúcho.

Alexsandro

Com 20 anos, é um atacante de velocidade. Antes de chegar ao Inter, rodou por vários clubes. Entre os de maior de tradição estão o Fortaleza e o Fluminense.

João Victor

Tem apenas 17 anos. Chegou nesta temporada ao Inter, proveniente do Vasco.

Gabriel Amaral

Veio para o Inter em 2023, em negociação envolvendo o lateral-esquerdo Paulo Victor.

*Produção: Nikolas Mondadori, Leonardo Bender e Rafael Ramos