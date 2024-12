Firmado como titular, Aravena é arma do Grêmio para o confronto contra o Vitória

Aravena se consolidou como titular do Grêmio na reta final do Brasileirão Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio encara seu penúltimo compromisso do ano diante do Vitória nesta noite, a partir das 20h, no Barradão, aliviado pelo fim do risco de rebaixamento, confirmado na última rodada. A equipe que encerra o Brasileirão deve ter novamente Alexander Aravena como titular do ataque. O chileno ganhou espaço com Renato Portaluppi no momento mais decisivo para o Tricolor e vira uma expectativa para ser um grande nome gremista em 2025.

Aravena foi a menos badalada das contratações do Grêmio no meio do ano. O dinamarquês Martin Braithwaite chegou a Porto Alegre com a grife de ter atuado no Barcelona. O uruguaio Matías Arezo tinha a boa temporada passada no gigante Peñarol como vitrine. O colombiano Monsalve a expectativa de um jogador que antes dos 20 anos carregou a braçadeira de capitão do tradicional Independiente Medellín.

Não por acaso, Aravena foi o último a receber oportunidade com Renato Portaluppi. Ele sequer foi utilizado nos confrontos de mata-mata com Corinthians, na Copa do Brasil, e Fluminense, na Libertadores, que terminaram com eliminações nos pênaltis.

Estreia de Aravena como titular

Anunciado como reforço em 14 de julho, o chileno iniciou sua primeira partida apenas 17 de agosto, contra o Bahia, em Caxias do Sul, quando Renato Portaluppi poupou os titulares para a volta das oitavas de final da Libertadores diante do Fluminense. O chileno chegou a disputar um Gre-Nal pelo time sub-20 na Copa FGF antes de voltar a iniciar uma partida como titular. Ele foi a surpresa de Renato na escalação diante do líder Botafogo, em 28 de setembro, mais de dois meses depois de sua contratação.

A atuação agradou e Aravena não saiu mais do time. O bom desempenho pelo Grêmio chamou a atenção do técnico Ricardo Gareca, que voltou a convocá-lo para a seleção chilena. O atacante gremista foi titular nos jogos contra Peru e Venezuela, na última rodada dupla de Eliminatórias.

Pelo Grêmio foram sete jogos desde aquela surpreendente escalação contra o Botafogo, com dois gols marcados (Atlético-MG e Fortaleza) e duas assistências (Atlético-GO e Criciúma). Ele só ficou fora da equipe no empate com o Juventude, realizado um dia depois da vitória chilena sobre a Venezuela, nas Eliminatórias. O Grêmio até montou uma logística para trazê-lo a Porto Alegre, mas, como havia atuado 90 minutos no dia anterior, acabou não sendo utilizado por Renato.

O jornalista Carlos Madariaga, da Rádio ADN, de Santiago, ressalta que foi possível ver uma evolução física de Aravena desde sua chegada ao Grêmio na volta ao Chile para defender a seleção.

— Aravena era um dos jogadores de maior projeção da Universidad Católica tendo jogado em todas as seleções de base do Chile. É um jogador que sempre se esperou muito e que foi exigido. Na Católica mostrou todo seu potencial depois de voltar de um empréstimo ao Ñublense. No Brasil mostrou evolução física em relação ao que tinha no Chile. Se viu esse crescimento nos jogos pela seleção chilena sem perder suas características de velocidade, drible e também de chute. É um jogador interessante para a parte ofensiva, o que tem sido um problema para a seleção chilena. Ele não fez gols nos últimos jogos, mas deixou essa impressão positiva. Seguramente seguirá evoluindo no Grêmio — observa.

Agora uma esperança de que poderá ajudar o Chile a conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2026, Aravena também gera nos gremistas a expectativa de um atacante afirmado para 2025. A reta final do Brasileirão mostrou a melhor versão do chileno, um dos pilares do crescimento no segundo turno que ajudou o Grêmio a se livrar do risco de rebaixamento.