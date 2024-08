O périplo gremista como mandante itinerante no Brasileirão terminou com derrota neste sábado (17). Apesar de o Estádio Alfredo Jaconi ter sido tingido de azul preto e branco, o time reserva do Grêmio levou 2 a 0 do Bahia, com dois gols de Thaciano, ele mesmo, e viu ruir uma invencibilidade de oito partidas.