Rumo à Inglaterra Notícia

Renato revela que Gustavo Nunes está próximo de deixar o Grêmio: "Quase certo"

Questionado sobre ausência do atacante no time titular diante do Bahia, treinador justificou que foi um pedido do jovem por estar próximo de uma transferência. Brendford, da Inglaterra, será o destino

17/08/2024 - 18h48min Atualizada em 17/08/2024 - 19h53min