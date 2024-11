O Grêmio acompanhou a final da Sul-Americana entre Racing e Cruzeiro, em Assunção, no Paraguai, para monitorar o próximo adversário do Brasileirão, mas também para projetar os rumos da competição. A vitória argentina, dentro da ótica gremista, aumenta a pressão mineira no duelo de quarta-feira (27), acirra a briga por uma vaga à Libertadores de outros adversários e eleva a competitividade das últimas rodadas.