Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Athletic

Grêmio empatou em 3 a 3 com o Athletic no tempo normal. Arte GZH

Mais uma vez, o Grêmio sofreu para passar na Copa do Brasil. Fora de casa, o Tricolor empatou no tempo normal em 3 a 3 com o Athletic. Nos pênaltis, Grando foi herói e colocou seu time na terceira fase do torneio.

A equipe de Quinteros tomou um susto logo no início da partida. O Athletic abriu o placar a 1 minuto de partida. Porém, a reação veio na sequência: Braithwaite e João Lucas — em uma falha bisonha do goleiro adversário viraram para o Grêmio.

Leia Mais Grêmio vence Athletic nos pênaltis e avança para a terceira fase da Copa do Brasil

No início da segunda etapa, o empate da equipe mineira. Depois, o Tricolor fez o terceiro, com Arezo, e parecia encaminhar a classificação. No entanto, nos acréscimos, João Lucas marcou contra.

O Grêmio teve 100% de aproveitamento nos pênaltis e venceu por 8 a 7. Grando defendeu apenas um, o oitavo do Athletic — suficiente para o Tricolor seguir vivo na Copa do Brasil.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Sem culpa nos gols. Salvou o Grêmio ao defender a oitava cobrança do Athletic. Nota: 7,5.

João Lucas

Marcou um gol do meio-campo. E depois fez um contra quase inexplicável. Nota: 4.

Jemerson

Voltou com dificuldades ao time. Fez parte de um setor vencido três vezes. Nota: 5.

Wagner Leonardo

Foi o melhor defensor gremista da noite. Mas ficou abaixo do que já apresentou. Nota: 5,5.

Luan Cândido

Começou o lance do gol de empate. Mas acabou expulso por levar um segundo amarelo em falta desnecessária. Nota: 4.

Camilo

Um primeiro tempo muito apagado. Melhorou quando teve Dodi a seu lado. Nota: 5.

Villasanti

Vive uma fase complicada. Não lembra em nada o volante que sustentou o meio-campo do time nos últimos dois anos. Nota: 4,5.

Amuzu

Uma das poucas boas notícias para o Gre-Nal. Emendou bons lances pelo lado esquerdo. Nota: 6,5.

Cristaldo

Justificou ter visto todo o Gre-Nal do banco de reservas. Produziu pouco para o time. Nota: 4,5.

Pavon

Participação praticamente nula na partida. Não ameaçou a defesa do Athletic. Nota: 4,5.

Braithwaite

Marcou o gol que recolou o Grêmio no jogo. Saiu lesionado com 15 minutos. Nota: 7.

Arezo

Tentou três vezes até conseguir marcar o seu gol. Brigou o tempo todo, muitas vezes sozinho, contra a defesa adversária. Nota: 7.

Viery

Melhorou um pouco a capacidade do time de se defender. Deu a assistência para o gol de Arezo. Nota: 6,5.

Dodi

Produziu mais do que Villasanti como marcador. Nota: 6.

Cristian Olivera

Também acrescentou em relação a quem começou como titular. Nota: 6.

Gustavo Martins

Entrou no final, mas converteu seu pênalti. Nota: 6.