Há sete meses sem atuar, depois que voltou de empréstimo do Bari-ITA, Brenno está prestes a sair do Grêmio. O goleiro, de 25 anos, tem contrato terminando em junho de 2025, e já tem um acerto encaminhado com o Fortaleza. Desta forma, o Tricolor, ciente da negociação, deverá facilitar a liberação para manter parte dos direitos econômicos do atleta.