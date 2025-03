Depois da classificação do Grêmio na Copa do Brasil, Quinteros promete: "O trabalho dará frutos"

Quinteros voltou a comandar o time depois de cumprir suspensão no Gre-Nal. Geison Lisboa / Agência RBS

Já tem virado tradição para o Grêmio na temporada de 2025. Pela terceira vez no ano, o Tricolor precisou dos pênaltis para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil — já havia passado pela mesma situação no Gauchão contra Juventude e São Raimundo-RR no torneio mata-mata.

Mesmo com um a menos, o time de Gustavo Quinteros esteve por duas vezes na frente do marcador. No entanto, um gol contra de João Lucas levou a partida para as penalidades.

Com mais uma atuação abaixo da equipe, o treinador boliviano pediu paciência para a torcida e prometeu melhora no desempenho gremista.

— Tenham paciência que para formar um time competitivo, temos que ter tempo para treinar e que eles joguem juntos. Não é fácil. Aqui há uma possibilidade que com mais jogos juntos, melhoraremos e teremos um time competitivo para todas as competições que teremos. Estamos nos formando. Fiquem tranquilos, tenham paciência e o trabalho dará frutos.

Quinteros também explicou as opções que fez para o jogo contra o Athletic-MG. O treinador fez seis mudanças em relação ao time que perdeu o Gre-Nal no último final de semana.

— Esteves não estava bem, terminou o Gre-Nal e sentiu um desconforto. João Pedro terminou o Gre-Nal com um problema físico também. Franco e Monsalve, os dois estão para jogar. Todos os jogadores que começaram eram os melhores para esse jogo — explicou, complementando sobre o goleiro:

— Volpi e Grando foi uma decisão técnica pois o segundo está bem e merece jogar. É bom ter dois gols em bom nível. Ele foi muito bem, estamos contentes com os dois goleiros.

Agora, o Tricolor se prepara para o segundo jogo da final do Gauchão. A equipe terá que reverter uma desvantagem de dois gols contra o Inter, no Beira-Rio, no próximo domingo.